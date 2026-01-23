Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
07:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова: история Камилы Валиевой точно заслуживает экранизации

Татьяна Тарасова: история Камилы Валиевой точно заслуживает экранизации
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной экранизации истории российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что сыграть главную роль следует самой фигуристке.

«История Камилы Валиевой точно заслуживает экранизации. Только сначала ей нужно снова выйти на лёд и успешно кататься, а только потом в фильмах сниматься. Сейчас у неё свободного времени совсем нет, а для такого проекта его нужно много.

У спортсменов действительно очень сложный путь, а после такой тяжёлой спортивной карьеры можно и умереть. Хотелось бы нам этого или нет, но так порой происходит. Именно поэтому нужно снимать о них фильмы, пока все живы.

Считаю, если это действительно случится, Камила должна сама исполнить главную роль. Актёры у нас сейчас играют плохо. Думаю, россиянам точно будет интересно посмотреть на фильм о Камиле. Пусть она вернётся, покажет себя, а потом уже в кино снимается», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Материалы по теме
Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?
Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android