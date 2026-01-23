Татьяна Тарасова: история Камилы Валиевой точно заслуживает экранизации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной экранизации истории российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что сыграть главную роль следует самой фигуристке.

«История Камилы Валиевой точно заслуживает экранизации. Только сначала ей нужно снова выйти на лёд и успешно кататься, а только потом в фильмах сниматься. Сейчас у неё свободного времени совсем нет, а для такого проекта его нужно много.

У спортсменов действительно очень сложный путь, а после такой тяжёлой спортивной карьеры можно и умереть. Хотелось бы нам этого или нет, но так порой происходит. Именно поэтому нужно снимать о них фильмы, пока все живы.

Считаю, если это действительно случится, Камила должна сама исполнить главную роль. Актёры у нас сейчас играют плохо. Думаю, россиянам точно будет интересно посмотреть на фильм о Камиле. Пусть она вернётся, покажет себя, а потом уже в кино снимается», – приводит слова Тарасовой Sport24.