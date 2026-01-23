Журова: опасения Гуменника напрасны. На время Олимпиады спортсменам виза не нужна

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась об опасениях, что фигурист Пётр Гуменник не попадёт на Олимпийские игры в Милане из-за отсутствия визы.

«Опасения Гуменника напрасны. Конечно, итальянцы могут придумать всякое, но на время Олимпиады спортсменам виза не нужна. Мы никогда её не получали, просто приезжаешь со своим паспортом, получаешь в аэропорту аккредитацию, которая позволяет находиться в стране без визы на время Олимпийских игр. Так было всегда, вряд ли что-то изменилось.

Виза может понадобится, если ты приезжаешь в страну заранее, чтобы потренироваться. Но по правилам МОК на время проведения она не нужна. У нас же в Сочи никто визу не получал. Есть специальное соглашение, законы на уровне правительства. Каждая страна такой закон должна принять и продемонстрировать его МОК. Не только же российсие спортсмены ездят в Европу по визам. Это какой бы надо было придумать закон, чтобы нас исключить», — приводит слова Журовой «Советский спорт».