Роднина: ISU надо завершить олимпийский цикл и своих вывести на пьедесталы почёта

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила уровень международных турниров без российских фигуристов.

«Я знаю результаты чемпионата Европы. Когда вообще там были чистые прокаты? С тех пор как там нет российских спортсменов, чистых прокатов там практически нет. Мы просто лишний раз убедились, что страны и спортсмены из этих стран, которые не могли себе мечтать, поднялись на пьедестал в отсутствии российских спортсменов.

Уже давно чемпионат Европы не стал той желанной медалью. Сейчас этот чемпионат континента — проходной этап, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это какие-то определённые ориентиры, но не какие-то сверхвысокие показатели. Я поздравляю всех чемпионов и призёров, но у меня совершенно создаётся впечатление, что на безрыбье и рак севрюга.

Мне вот интереснее не просто чемпионат России, а когда сильнейшие из каждой страны собираются. Всё-таки спорт — то действие, где всегда идёт отбор, а значит, есть совершенно чёткие ступени подъёма. Не лифт социальный, куда можно забраться, а именно ступени пьедестала.

Но как мы знаем, даже после введения экономических ограничений в сторону России, страдают те, кто их вводят. В случае здесь так и получается. Спорт начал вводить ограничения в отношении россиян и белорусов, но сам от этого мало, что выиграл. И постепенно это всё восстанавливается. Да, ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но он и в другие турниры нас вернёт — куда денется. Всё возвращается.

Сейчас ISU надо завершить олимпийский цикл и своих вывести на пьедесталы почёта. Но здесь надо отдать должное Дегтярёву, который обещал, что его главной задачей будет возвращение нашего спорта и спортсменов на международные соревнования. И мы видим, что происходит. Да, не мгновенно и не по взмаху волшебной палочки, но постепенно это происходит и в летних, и в зимних видах спорта. В этом плане Дегтярёв слово держит», — приводит слова Родниной Sport24.