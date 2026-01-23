«Думаю, что всё совсем скоро случится». Алина Загитова — о материнстве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова и продюсер Илья Авербух обсудили участие мам-фигуристок на шоу «Ледниковый период».

– А ещё у вас рекордное созвездие молодых мам, мне кажется, в этом сезоне. Как можно совмещать такой интенсивный труд и материнство?

Загитова: Как раз таки в первом выпуске вы об этом узнаете. Мы, конечно же, задали эти вопросы, безусловно. У меня пока что такого опыта не было, но думаю, что всё совсем скоро случится.

Авербух: А я вижу это всё немножко изнутри. Помогают папы: Алёна Косторная тренируется – папа в этот момент с коляской. Помогает и Саше Трусовой её супруг, — сказали фигуристы в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.