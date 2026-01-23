Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Мужчины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян выступит в КП на ОИ-2026 в первой разминке под первым или вторым номером

Аделия Петросян выступит в КП на ОИ-2026 в первой разминке под первым или вторым номером
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) в первой разминке под первым или вторым стартовым номером. Об этом сообщает Hheskatingsession.

В этой разминке также выступят белорусская фигуристка Виктория Сафонова, британка Кристен Спурс, Меда Варякойите из Литвы и Жуйян Чжан из Китая.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Среди российских фигуристов в нейтральном статусе выступят одиночники Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Соревнования в женском одиночном катании пройдут 17 и 19 февраля.

