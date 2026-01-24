Шоу Ледниковый период 2026 выпуск от 24 января: где смотреть онлайн, во сколько начало

В субботу, 24 января, на экраны выходит новый сезон проекта «Ледниковый период». Трансляция шоу будет доступна на Первом канале, а также на официальном сайте 1tv.ru. Начало выпуска запланировано на 18:20 по московскому времени — сразу после вечерних новостей.

Особенностью предстоящего сезона станет формат, при котором все профессиональные фигуристы в парах — женщины.

«Ледниковый период». Участники:

Александра Степанова/Иван Скобрев (конькобежец);

Елизавета Худайбердиева/Сергей Шубенков (легкоатлет);

Алёна Косторная/Никита Ушнев (хоккеист);

Анна Щербакова/Константин Раскатов (актёр);

Софья Акатьева/Артур Каспранов (актёр);

Александра Трусова/Иван Жвакин (актёр);

Елизавета Туктамышева/Марк Рудаковский (хоккеист, блогер);

Татьяна Волосожар/Семён Елистратов (шорт-трекист);

Евгения Тарасова/Георгий Славороссов (хоккеист);

Татьяна Тотьмянина/Фёдор Федотов (актёр).

Напомним, в 2024 году зрители увидели «Народный Ледниковый период», где принять участие мог любой желающий. По итогам проекта победу разделили сразу две пары: Татьяна Волосожар и Борис Крестин, а также Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв.