Чемпионат 4-х континентов. Пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
14:40 Мск
Фигурное катание

Шоу Ледниковый период 2026 выпуск от 24 января: где смотреть онлайн, во сколько начало
В субботу, 24 января, на экраны выходит новый сезон проекта «Ледниковый период». Трансляция шоу будет доступна на Первом канале, а также на официальном сайте 1tv.ru. Начало выпуска запланировано на 18:20 по московскому времени — сразу после вечерних новостей.

Особенностью предстоящего сезона станет формат, при котором все профессиональные фигуристы в парах — женщины.

«Ледниковый период». Участники:

  • Александра Степанова/Иван Скобрев (конькобежец);
  • Елизавета Худайбердиева/Сергей Шубенков (легкоатлет);
  • Алёна Косторная/Никита Ушнев (хоккеист);
  • Анна Щербакова/Константин Раскатов (актёр);
  • Софья Акатьева/Артур Каспранов (актёр);
  • Александра Трусова/Иван Жвакин (актёр);
  • Елизавета Туктамышева/Марк Рудаковский (хоккеист, блогер);
  • Татьяна Волосожар/Семён Елистратов (шорт-трекист);
  • Евгения Тарасова/Георгий Славороссов (хоккеист);
  • Татьяна Тотьмянина/Фёдор Федотов (актёр).

Напомним, в 2024 году зрители увидели «Народный Ледниковый период», где принять участие мог любой желающий. По итогам проекта победу разделили сразу две пары: Татьяна Волосожар и Борис Крестин, а также Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв.

