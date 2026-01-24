«Видимо, в хоккее боятся нас». Роднина — о продлении отстранения россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о продлении отстранения хоккейных сборных России от международных турниров.

— Были предложения допустить юношеские сборные от Международного олимпийского комитета, последнее слово всегда остаётся за международными федерациями. У каждой федерации свои взгляды, кто‑то прислушивается к мнению МОК, кто‑то нет. Это зависит от того, кто находится в президиуме этих федераций.

— На ваш взгляд, это неправильно?

— Они просто в аутсайдерах в этом плане. Всё‑таки решение о допуске российских и белорусских спортсменов набирает силу. Аккуратно, не все федерации, но многие начинают с юниорского уровня. Видимо, в хоккее боятся нас. Если брать выступления наших ребят в НХЛ, то это одно из ярких явлений. Уже не говорю про Овечкина, остальные ребята тоже подтягиваются и показывают интересные результаты и хорошую игру. Наверняка, если наши ребята появятся на юниорском чемпионате мира, менеджеры команд будут к ним присматриваться. Тем более нас нигде не видели четыре года, — приводит слова Родниной «Матч ТВ».