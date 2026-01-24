Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
14:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Као Миура выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов

Японский фигурист Као Миура выиграл короткую программу в рамках чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Пекине (Китай). Он получил от судей 98,59 балла. Второе место занял японец Кадзуки Томоно, результат которого составил 97,19. Замкнул тройку лидеров Сота Ямамото из Японии (94,68).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
24 января 2026, суббота. 07:10 МСК
Окончено
Чемпионат четырёх континентов. Мужчины, короткая программа. результаты:

1. Као Миура (Япония) – 98,59.

2. Кадзуки Томоно (Япония) – 97,19.

3. Сота Ямамото (Япония) – 94,68.

4. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 90,55.

5. Цзинь Боян (Китай) – 89,46.

6. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 88,89.

7. Чэ Кын Ли (Южная Корея) – 82,25.

8. Томоки Хиватаси (США) – 80,88.

9. Роман Садовский (Канада) – 79,96.

10. Юйдон Чэнь (Китай) – 79,66.

