Татьяна Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде 2026 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что будет работать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию для зрителей из России.

— Стало известно, что Олимпиаду покажет платформа Okko. Как вам кажется, не лучше ли было бы показывать Олимпиаду по телевидению?

—А Okko разве не телевидение? Я по Okko смотрю все соревнования по фигурному катанию. Okko показывает все соревнования по фигурному катанию, кроме чемпионата России.

— Вас звали комментировать Олимпийские игры?

— Да, я буду комментировать, — приводит слова Тарасовой Sport24.



В январе 2026 года стало известно, что впервые в истории права на показ Олимпийских игр в России были приобретены онлайн-сервисом Okko. Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля.