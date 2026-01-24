Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Пары. Произвольная программа
Татьяна Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде 2026 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что будет работать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию для зрителей из России.

—А Okko разве не телевидение? Я по Okko смотрю все соревнования по фигурному катанию. Okko показывает все соревнования по фигурному катанию, кроме чемпионата России.
— Да, я буду комментировать, — приводит слова Тарасовой Sport24.

В январе 2026 года стало известно, что впервые в истории права на показ Олимпийских игр в России были приобретены онлайн-сервисом Okko. Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля.

