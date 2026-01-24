Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
14:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Самоделкина — о девятом месте ЧЧК: довольна на 10 из 10, задачу, которая стояла, выполнила

Самоделкина — о девятом месте ЧЧК: довольна на 10 из 10, задачу, которая стояла, выполнила
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, прокомментировала свой результат, показанный на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она набрала 182,51 балла и заняла итоговое девятое место.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
23 января 2026, пятница. 13:07 МСК
Окончено
1
Юна Аоки
Япония
217.39
2
Ами Накаи
Япония
215.78
3
Монэ Тиба
Япония
202.23

«Моё выступление было хорошим. Я очень довольна, что мне удалось всё собрать. И я в предвкушении приехать обратно к своему тренеру Рафаэлю Владимировичу и начать работу к Олимпиаде. Я довольна на 10 из 10, потому что та задача, которая передо мной стояла, — я её выполнила», — приводит слова Самоделкиной sports.kz.

Самоделкина несколько лет назад перешла в сборную Казахстана. Будучи в России, девушка долгое время тренировалась у Давыдова, где выучила множество элементов «ультра-си». Позднее она перешла к Светлане Соколовской, Евгению Плющенко, а сейчас тренируется в Америке у советско-американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

