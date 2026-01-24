«Неприятно». Бестемьянова — о ранних стартовых номерах Петросян и Гуменника на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию, что трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) в первой разминке под первым или вторым стартовым номером. Чемпион России — 2026 Пётр Гуменник будет открывать соревнования.

«На самом деле это было известно ещё полгода назад, когда наших ребят допустили. Исходя из рейтинговых очков было понятно, что выступать Аделия будет в первой разминке — как и Пётр Гуменник. Конечно, это неприятно, надо готовиться к тому, что оценки не будут запредельными, как это часто бывает в первой разминке. Но надеемся, что ребята покажут достойное выступление и удержатся в топе до того, как в дело вступят сильнейшие», — приводит слова Бестемьяновой «Советский спорт».