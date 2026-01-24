Фигурист Климов — о Столбовой: у нас не было близких и даже дружеских отношений

Российский тренер и олимпийский чемпион командного турнира в Сочи Фёдор Климов рассказал о взаимоотношениях со своей партнёршей на льду Ксенией Столбовой. Пара вместе выиграла серебряную медаль Игр в личном разряде, фигуристы стали вице-чемпионами мира и четыре раза поднимались на пьедестал чемпионатов Европы.

«Давайте будем честны: у нас с Ксенией за всё время совместных выступлений не было близких и даже дружеских отношений. Да и интересы всегда были разными. Ну да, я видел у Ксении амбиции продолжать кататься дальше, кому‑то что‑то доказать, но у меня такого не было. Причём ведь разбежались мы не сразу после того, как не смогли поехать на Олимпиаду, а продолжали готовиться к чемпионату мира в Милане, намеревались выступить. Если бы мы там поставили какую‑то точку, думаю, сейчас ситуация воспринималась бы немножко по‑другому. Но у Ксении случилась серьёзная травма, из‑за которой мы вынуждены были чемпионат мира пропустить», — приводит слова Климова «RT на русском».