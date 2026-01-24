Климов — о недопуске до Олимпиаду-2018: для меня её как бы не было, чувствовал опустошение

Российский тренер и олимпийский чемпион командного турнира в Сочи Фёдор Климов рассказал о своих переживаниях из-за того, что его партнёршу на льду Ксению Столбову не допустили до Олимпийских игр — 2018 без объяснения причин. В связи с этим пара не смогла поехать на соревнования.

— После Олимпиады в Сочи мы целенаправленно шли к Играм‑2018. Видели в этом заключительную точку карьеры, пусть даже это не проговаривалось вслух, дальше ничего не планировали.

– После того как случился шок с неприглашением Ксении в Пхенчхан, эта позиция не поменялась?

– Мы реально испытали шок, но он не стал поводом, по крайней мере, для меня, чтобы пересмотреть собственные планы и продолжить кататься. Но ужасно чувствовал себя во время Олимпиады в Пхенчхане. Вообще никак не следил за тем, что происходит на Играх. И даже потом не пересматривал выступления. Знал с чужих слов, что и как происходило, но не более того. Для меня этого старта как бы не было, я не мог заставить себя им интересоваться. Не скажу, что чувствовал какое‑то сильное расстройство, скорее тотальное опустошение. Эмоций вообще не было», – приводит слова Климова «RT на русском».

Столбова и Климов вместе выиграли серебряную медаль Игр в личном разряде, фигуристы стали вице-чемпионами мира и четыре раза поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.