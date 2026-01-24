Роднина — о фильме про Валиеву: сравнивать нас странно, мы в разных весовых категориях

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной экранизации истории российской фигуристки чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Заслуживает ли Валиева фильма о себе? Нужно понимать, что кино — не почесть. У любого процесса должна быть какая-то предыстория. Разве фильмы снимают о тех, у кого больше достижений? За это ордена и медали дают, а фильмы — творческий процесс, причём очень финансово затратный.

Да, обо мне сняли кино, но сравнивать меня и Валиеву в этом плане странно. У меня три золотых олимпийских медали и 10 побед на чемпионатах мира. Мы здесь с Камилой в разных весовых категориях. Хотела бы я посмотреть на фильм о Валиевой в кино? Пусть сначала снимут, а потом решу, пойду я на это смотреть или нет», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявляла, что история Валиевой точно заслуживает экранизации.