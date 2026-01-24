Американцы Ефимова и Митрофанов выиграли чемпионат четырёх континентов в парном катании
Американские фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов одержали на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они набрали 205,34 балла.
Второе место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, получившие 200,99 балла. Тройку призёров замкнули Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 197,46 балла.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Спортивные пары. Результаты:
- Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 205,34 балла.
- Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 200,99.
- Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 197,46.
- Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 196,29.
- Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 188,27.
