Американцы Ефимова и Митрофанов выиграли чемпионат четырёх континентов в парном катании

Американские фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов одержали на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они набрали 205,34 балла.

Второе место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, получившие 200,99 балла. Тройку призёров замкнули Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 197,46 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Спортивные пары. Результаты: