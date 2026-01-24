Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Пары. Произвольная программа
14:40 Мск
Фигурное катание

Американцы Ефимова и Митрофанов выиграли чемпионат четырёх континентов в парном катании

Комментарии

Американские фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов одержали на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они набрали 205,34 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
24 января 2026, суббота. 14:45 МСК
Окончено

Второе место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, получившие 200,99 балла. Тройку призёров замкнули Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 197,46 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Спортивные пары. Результаты:

  1. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 205,34 балла.
  2. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 200,99.
  3. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 197,46.
  4. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 196,29.
  5. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 188,27.
