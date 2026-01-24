«Для меня это было шоком». Елистратов — о тренировках на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал о сложностях подготовки к участию в проекте «Ледниковый период», отметив, что опыт соревнований в шорт-треке не только не помог, а в некоторых моментах даже мешал на тренировках.

«То, что я олимпийский чемпион по шорт-треку, мне никак не облегчало подготовку к выступлениям на «Ледниковом периоде», а в каких-то моментах даже усугубляло. Так, на первых тренировках я не мог повернуть направо, потому что в шорт-треке мы всегда поворачиваем налево. Для меня это было шоком, я падал. Часто втыкался в Таню [Волосожар] и тоже падал. Не знал, что очень плохо катаюсь назад, и тоже падал. Было очень непросто, но я стараюсь, катаюсь и очень переживаю за то, что сегодня вечером покажут, потому что не смотрел видеозаписи наших прокатов.

Моя партнёрша – невероятная, великолепная, самая лучшая Татьяна Волосожар. Да, мы оба олимпийские чемпионы 2014 года. Я вспоминаю это с теплотой, тот успех навсегда останется в моей памяти. Но я, как и Таня, думаю, мы той победой не живём. Идём дальше, у каждого своя жизнь, очень рад, что мы на проекте», – приводит слова Елистратова ТАСС.