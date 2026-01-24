Шоу Ледниковый период 2026, выпуск от 24 января: результаты, таблица

Сегодня, 24 января, прошёл первый выпуск нового сезона проекта «Ледниковый период», который проходит на Первом канале. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов участников. Баллы складываются из оценок за технику и артистизм.

Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков

Оценки:

За технику — 5,92;

За артистизм — 5,90;

Общий балл — 11,82.

Александра Трусова и Иван Жвакин

Оценки:

За технику — 5,88;

За артистизм — 5,94;

Общий балл — 11,82;

Евгения Тарасова и Георгий Славороссов

Оценки:

За технику — 5,86;

За артистизм — 5,96;

Общий балл — 11,82.

Александра Степанова и Иван Скобрев

Оценки:

За технику — 5,92;

За артистизм — 6,0;

Общий балл — 11,92.

Алёна Косторная и Никита Ушнев

Оценки:

За технику — 5,96;

За артистизм — 5,82;

Общий балл — 11,78.

Татьяна Волосожар и Семён Елистратов:

Оценки:

За технику — 5,94;

За артистизм — 5,96;

Общий балл — 11,90.

Софья Акатьева и Артур Каспранов

Оценки:

За технику — 5,88;

За артистизм — 6,0;

Общий балл — 11,88.

Анна Щербакова и Константин Раскатов:

Оценки:

За технику — 5,92;

За артистизм — 5,94;

Общий балл — 11,86.

Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский

Оценки:

За технику — 5,98;

За артистизм — 5,94;

Общий балл — 11,92.

Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов

Оценки:

За технику — 6,00;

За артистизм — 5,98;

Общий балл — 11,98 — лидеры первого выпуска.