Чемпионат 4-х континентов. Мужчины. Произвольная программа
Шоу Ледниковый период 2026, выпуск от 24 января: результаты, таблица

Комментарии

Сегодня, 24 января, прошёл первый выпуск нового сезона проекта «Ледниковый период», который проходит на Первом канале. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов участников. Баллы складываются из оценок за технику и артистизм.

Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков
Оценки:
За технику — 5,92;
За артистизм — 5,90;
Общий балл — 11,82.

Александра Трусова и Иван Жвакин
Оценки:
За технику — 5,88;
За артистизм — 5,94;
Общий балл — 11,82;

Евгения Тарасова и Георгий Славороссов
Оценки:
За технику — 5,86;
За артистизм — 5,96;
Общий балл — 11,82.

Александра Степанова и Иван Скобрев
Оценки:
За технику — 5,92;
За артистизм — 6,0;
Общий балл — 11,92.

Алёна Косторная и Никита Ушнев
Оценки:
За технику — 5,96;
За артистизм — 5,82;
Общий балл — 11,78.

Татьяна Волосожар и Семён Елистратов:
Оценки:
За технику — 5,94;
За артистизм — 5,96;
Общий балл — 11,90.

Софья Акатьева и Артур Каспранов
Оценки:
За технику — 5,88;
За артистизм — 6,0;
Общий балл — 11,88.

Анна Щербакова и Константин Раскатов:
Оценки:
За технику — 5,92;
За артистизм — 5,94;
Общий балл — 11,86.

Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский
Оценки:
За технику — 5,98;
За артистизм — 5,94;
Общий балл — 11,92.

Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов
Оценки:
За технику — 6,00;
За артистизм — 5,98;
Общий балл — 11,98 — лидеры первого выпуска.

