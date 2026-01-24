Шоу Ледниковый период 2026, выпуск от 24 января: результаты, таблица

Сегодня, 24 января, прошёл первый выпуск нового сезона проекта «Ледниковый период», который проходит на Первом канале. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов участников. Баллы складываются из оценок за технику и артистизм.
Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков
Оценки:
За технику — 5,92;
За артистизм — 5,90;
Общий балл — 11,82.
Александра Трусова и Иван Жвакин
Оценки:
За технику — 5,88;
За артистизм — 5,94;
Общий балл — 11,82;
Евгения Тарасова и Георгий Славороссов
Оценки:
За технику — 5,86;
За артистизм — 5,96;
Общий балл — 11,82.
Александра Степанова и Иван Скобрев
Оценки:
За технику — 5,92;
За артистизм — 6,0;
Общий балл — 11,92.
Алёна Косторная и Никита Ушнев
Оценки:
За технику — 5,96;
За артистизм — 5,82;
Общий балл — 11,78.
Татьяна Волосожар и Семён Елистратов:
Оценки:
За технику — 5,94;
За артистизм — 5,96;
Общий балл — 11,90.
Софья Акатьева и Артур Каспранов
Оценки:
За технику — 5,88;
За артистизм — 6,0;
Общий балл — 11,88.
Анна Щербакова и Константин Раскатов:
Оценки:
За технику — 5,92;
За артистизм — 5,94;
Общий балл — 11,86.
Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский
Оценки:
За технику — 5,98;
За артистизм — 5,94;
Общий балл — 11,92.
Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов
Оценки:
За технику — 6,00;
За артистизм — 5,98;
Общий балл — 11,98 — лидеры первого выпуска.