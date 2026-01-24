Скидки
«Оооочень сложно». Плющенко показал тройной аксель Костылевой с непростого захода

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко показал тройной аксель со сложного захода в исполнении своей ученицы чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой.

«Как нелёгок этот путь. Лена Костылева и её аксель в три с половиной с перетяжки на одной ноге. Аксель в три с половиной оборота с уникального захода. Это оооочень сложно, но интересно. Кто знает, тот поймёт!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

В январе 14-летняя Костылева сообщила о решении вернуться в академию Евгения Плющенко после того, как в декабре 2025 года ушла в группу к тренеру Софье Федченко.

