«Люди не будут расстроены». Тарасова высоко оценила новый сезон «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о новом сезоне проекта «Ледниковый период», трансляции которого начались в субботу, 24 января.

— У меня хорошие впечатления. Поверьте, люди не будут расстроены.

— Как вам концепция этого сезона, что только девушки в паре профессиональные фигуристки?

— Так придумал Илюша [Авербух], и хорошо.

— Как вам совместная работа с Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым в качестве членов жюри? Понравилось ли вам вместе с ними комментировать выступления?

— Мы не комментировали, мы выражали своё мнение, ставили оценки. Очень часто одинаковые, — приводит слова Тарасовой Sport24.