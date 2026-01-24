«Люди не будут расстроены». Тарасова высоко оценила новый сезон «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о новом сезоне проекта «Ледниковый период», трансляции которого начались в субботу, 24 января.
— У меня хорошие впечатления. Поверьте, люди не будут расстроены.
— Как вам концепция этого сезона, что только девушки в паре профессиональные фигуристки?
— Так придумал Илюша [Авербух], и хорошо.
— Как вам совместная работа с Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым в качестве членов жюри? Понравилось ли вам вместе с ними комментировать выступления?
— Мы не комментировали, мы выражали своё мнение, ставили оценки. Очень часто одинаковые, — приводит слова Тарасовой Sport24.