«Продолжаем двигаться вперёд». Ефимова — о победе на чемпионате четырёх континентов

«Продолжаем двигаться вперёд». Ефимова — о победе на чемпионате четырёх континентов
Комментарии

Американская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в паре с Мишей Митрофановым, поделилась впечатлениями после победы на чемпионате четырёх континентов в Пекине (Китай). Фигуристы набрали в сумме короткой и произвольной программ 205,34 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
24 января 2026, суббота. 14:45 МСК
Окончено

«Уже на тренировках мы чувствовали, насколько плотной может быть конкуренция. Это делало всё ещё более особенным и добавляло немного давления, но вместе с тем и спортивного интереса. Я ощущала, что все выкладываются на максимум. Поэтому было волнительно ждать вечера и смотреть, как каждый из нас выступит. Очень довольна нашими результатами и хочу поблагодарить всех участников, что сделали это соревнование таким интересным.

Это моя первая золотая медаль чемпионата четырёх континентов, и я счастлива выиграть её вместе с Мишей. Горжусь нами. Но в целом спортивная карьера и жизнь — это длинный путь, мы просто продолжаем двигаться вперёд. Из этого турнира постараемся извлечь знания и опыт как справляться с давлением и волнением. Думаю, самое ценное — это то, чему мы научились вместе на этом соревновании», – сказала Ефимова на пресс-конференции после окончания турнира.

Ранее пара Ефимова/Митрофанов не попала в заявку сборной США на Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за отсутствия американского паспорта у партнёрши. Алисе не удалось получить документ до того момента, когда США должны были определить состав олимпийской команды.

