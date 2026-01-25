Као Миура выиграл чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию, Шайдоров — пятый
Поделиться
Японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Пекине (Китай). Он получил от судей 273,73 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Джун Хван Ча, результат которого составил 273,62. Замкнул тройку лидеров Кадзуки Томоно из Японии (271,60).
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Као Миура
Япония
273.73
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
273.62
3
Сота Ямамото
Япония
270.07
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Мужчины. Итоги:
1. Као Миура (Япония) – 273,73 балла.
2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 273,62.
3. Сота Ямамото (Япония) – 271,60.
4. Кадзуки Томоно (Япония) – 268,60.
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 266,20.
6. Боян Цзинь (Китай) – 258,86.
Комментарии
- 25 января 2026
-
11:08
-
00:50
- 24 января 2026
-
22:48
-
21:47
-
20:12
-
18:47
-
17:59
-
17:12
-
16:45
-
16:27
-
16:09
-
15:53
-
15:21
-
12:54
-
12:50
-
11:48
-
09:27
-
09:00
- 23 января 2026
-
23:16
-
22:32
-
19:45
-
19:35
-
18:56
-
17:09
-
15:44
-
13:41
-
11:13
-
10:54
-
10:00
-
09:57
-
08:00
- 22 января 2026
-
21:57
-
21:17
-
20:56
-
17:13