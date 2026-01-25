Као Миура выиграл чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию, Шайдоров — пятый

Японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Пекине (Китай). Он получил от судей 273,73 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Джун Хван Ча, результат которого составил 273,62. Замкнул тройку лидеров Кадзуки Томоно из Японии (271,60).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Мужчины. Итоги:

1. Као Миура (Япония) – 273,73 балла.

2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 273,62.

3. Сота Ямамото (Япония) – 271,60.

4. Кадзуки Томоно (Япония) – 268,60.

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 266,20.

6. Боян Цзинь (Китай) – 258,86.