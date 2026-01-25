Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Као Миура выиграл чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию, Шайдоров — пятый

Као Миура выиграл чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию, Шайдоров — пятый
Комментарии

Японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Пекине (Китай). Он получил от судей 273,73 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Джун Хван Ча, результат которого составил 273,62. Замкнул тройку лидеров Кадзуки Томоно из Японии (271,60).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Као Миура
Япония
273.73
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
273.62
3
Сота Ямамото
Япония
270.07

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Мужчины. Итоги:

1. Као Миура (Япония) – 273,73 балла.

2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 273,62.

3. Сота Ямамото (Япония) – 271,60.

4. Кадзуки Томоно (Япония) – 268,60.

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 266,20.

6. Боян Цзинь (Китай) – 258,86.

Материалы по теме
Тутберидзе ведёт Грузию к олимпийской медали! Главные итоги ЧЕ по фигурке
Тутберидзе ведёт Грузию к олимпийской медали! Главные итоги ЧЕ по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android