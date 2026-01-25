Пётр Гуменник откроет выступления в КП на Олимпиаде-2026 в мужском одиночном катании

Чемпион России — 2026 и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник выступит под первым номером в стартовой разминке в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом сообщает Theskatingsession.

Ранее стало известно, что Аделия Петросян, ещё одна российская фигуристка, которая примет участие в Олимпиаде, выступит в короткой программе в первой разминке под первым или вторым стартовым номером.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля. И Петросян, и Гуменник выступят на Играх в статусе нейтральных спортсменов.