«Ничто не может выбить его из колеи». Энберт — о шансах Гуменника на медаль на ОИ

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт оценил шансы российского фигуриста Петра Гуменника на завоевание медали на предстоящей Олимпиаде в Италии, которая начнётся 6 февраля.

— Гуменник сказал, что сейчас с Малининым сложно конкурировать. Вы верите, что кто-то из спортсменов может ему составить конкуренцию?

— Понятно, что Илья Малинин на голову выше всех остальных. Но мы видели на финале Гран-при, как Илья Малинин был не на первой строчке — хоть и после короткой, но был не на первой строчке. Хотя это тоже казалось чем-то невозможным.

Спорт есть спорт. Кто-то выходит настроенным, кто-то выходит ненастроенным. Всякое может случиться. Нервы, мандраж. Я никому не желаю этого. Но просто надо понимать, что в спорте нет кого-то непобедимого, всегда есть шансы победить. Может быть, чуть проще программа, но чуть лучше исполненная, чуть-чуть с большей силой воли ты вышел на старт и так далее. Поэтому понятно, что Малинин на голову выше, но спорт всё равно остаётся спортом.

Стратегия Петра — также. Видели его прокаты весь сезон с пятью четверными, но он будет также стартовать под первым номером.

— Есть ли шансы на медаль Олимпиады?

— Вы знаете, Пётр вообще сезон проводит очень хорошо, очень уверенно, очень стабильно. Ничто его, на мой взгляд, не может выбить из колеи. Надеюсь, до Олимпиады он сохранит свою уверенность. И понятно, что что-то иногда получается, что-то нет. Но, в принципе, очень хороший сезон. Я думаю, что опять же на Олимпиаде будет пик сезона. Сможет ли он конкурировать? Конечно, сможет.

Пётр действительно один из самых техничных спортсменов в мире, потому что даже Юма Кагияма и Сюн Сато не прыгают столько четверных. У всех есть четверные тулуп, сальхов, кто-то риттбергер делает. Пётр делает лутц, риттбергер, флип — очень серьёзные четверные, хорошо выученные, с хорошей техникой, Поэтому, конечно, может конкурировать. Вообще даже нет вопросов, — цитирует Энберта Sport24.