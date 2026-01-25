Энберт сравнил уровень конкуренции на российских и международных турнирах

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт сравнил уровень конкуренции на российских и международных стартах по фигурному катанию.

— Смотрите сейчас международные старты? Чьи выступления особенно впечатлили?

— Смотрю последние года три вообще все соревнования: и международную серию Гран-при и российскую серию, чемпионаты России, Европы, четырёх континентов — особенно перед Олимпиадой очень интересно. Очень впечатлил чемпионат России, это был очень мощный турнир. Даже по сравнению с международными чемпионат России был очень интересный в плане фигурного катания.

Чемпионат Европы был сильный. Четыре континента (чемпионат четырёх континентов. — Прим. «Чемпионата»), конечно, уже совсем перед Олимпиадой, многие спортсмены туда не поехали. Он получился не очень драматичный и не очень информативный в плане того, чтобы узнать что-то новое о претендентах на Олимпийских играх. Но по-прежнему, конечно, спортсмены из Японии и из Америки создают классное фигурное катание на чемпионате четырех континентов, мы это только что видели.

— Где выше уровень конкуренции, на международных стартах или на чемпионате России?

— Конечно, танцы на мировой арене очень сильные. Даже учитывая, что у нас тоже закончился период турбулентности, когда все распадаются, заново встают с новыми партнёрами. Но всё равно на международную арену нашим танцорам будет сложно выходить.

Женское одиночное катание очень конкурентное. Надеюсь, мы на Олимпиаде у Аделии увидим несколько «ультра-си» в программе, и это будет очень сильное конкурентное преимущество. Но, конечно, даже в сборной России хочется видеть больше сложных элементов. Но в плане катания наши девочки уж точно ни в чём не уступают ни американкам, ни японкам.

Япония — сильная сборная, у них очень сильная тройка и запасная, то есть с третьего по шестое место тоже сильные девочки, юниоры сильные. Поэтому, конечно, японки как составляли нам когда-то конкуренцию, так и продолжат составлять, — приводит слова Энберта Sport24.