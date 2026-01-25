Скидки
Фигурное катание

Медведева рассказала, существование какого вида спорта её поразило

Медведева рассказала, существование какого вида спорта её поразило
Серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о видах спорта, которые ей для себя удалось открыть некоторое время назад, а также поделилась, какой из них её особенно поразил.

«Пару лет назад открыла для себя горные лыжи, пару раз встала на них. Пока что больше не рискую. Ну и, конечно же, меня поразил хоккей в валенках! Я не знала, что такое существует», — цитирует Медведеву Metaratings.

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимает участие в проекте «Ледниковый период» в качестве жюри. В ноябре 2025 года она объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

