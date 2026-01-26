Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«И так нам жизнь испортили!» Тарасова — о запрете участвовать россиянам в открытии ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала дискриминацией запрет российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Италии.

«Отсутствие российских спортсменов на открытии Игр можно назвать дискриминацией. Если мы там участвуем, почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии? Они и так нам жизнь испортили! Надо было раньше всё это обжаловать, тогда бы что-то сдвинулось с мёртвой точки», — цитирует Тарасову Metaratings.

Олимпиада-2026 начнётся 6 февраля. Россияне на ней выступят в статусе нейтральных атлетов.

