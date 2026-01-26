«Есть шанс быть в призовой тройке». Илья Авербух — о шансах Петра Гуменника на ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге, где тот установил сразу три национальных рекорда в преддверии Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию. На баллы обращать внимания не надо, главное, что Пётр исполнил сложную программу с таким хорошим набором. Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм. Прогнозы, думаю, делать не стоит, надо спортсмена поддерживать, но, безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».