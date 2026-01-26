Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Есть шанс быть в призовой тройке». Илья Авербух — о шансах Петра Гуменника на ОИ-2026

«Есть шанс быть в призовой тройке». Илья Авербух — о шансах Петра Гуменника на ОИ-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге, где тот установил сразу три национальных рекорда в преддверии Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию. На баллы обращать внимания не надо, главное, что Пётр исполнил сложную программу с таким хорошим набором. Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм. Прогнозы, думаю, делать не стоит, надо спортсмена поддерживать, но, безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Ничто не может выбить его из колеи». Энберт — о шансах Гуменника на медаль на ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android