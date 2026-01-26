«Штаб Тутберидзе знает, как правильно должно быть». Авербух — о подготовке Петросян к ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух высказался об отсутствии дополнительных соревнований перед стартом Олимпийских игр 2026 года в Италии для российской фигуристки Аделии Петросян, которая станет единственной представительницей страны в женском одиночном катании.

«Сейчас нужна тишина, надо дать ребятам спокойно готовиться к Олимпиаде. У Аделии выдающийся тренерский штаб Этери Тутберидзе, и он уж точно знает, как правильно должно быть. Тренеры ведут её по своему плану, по которому не раз приводили к успеху», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.