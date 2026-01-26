Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Он женский». Елизавета Туктамышева — об особенностях нового сезона «Ледникового периода»

Бывшая российская фигуристка Елизавета Туктамышева, участвующая в нынешнем сезоне шоу «Ледниковый период», объяснила, чем он отличается от предыдущих, и согласилась с мнением, что он является лучшим.

— Второй сезон участвовать уже легче?
— Намного. Я во всеоружии.

— Сезон действительно необычный, потому что участвуют только наши девчонки, причём ещё очень молодые. На твой взгляд, чем-то отличается этот сезон от предыдущих?
— Здесь женский сезон, вот он и отличается.

— Получается, самый лучший?
— Да. Смотрите, — приводит слова Туктамышевой Sport24.

«Ледниковый период» выходит на Первом канале каждую субботу. Премьера сезона, о котором говорит Туктамышева, состоялась 24 января.

