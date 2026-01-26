Скидки
Фигурное катание

Макар Игнатов ответил, ревнует ли жену Александру Трусову к актёру Ивану Жвакину

Макар Игнатов ответил, ревнует ли жену Александру Трусову к актёру Ивану Жвакину
Комментарии

Российский фигурист Макар Игнатов заявил, что относится к выступлениям своей супруги серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой в шоу «Ледниковый период» в паре с известным по сериалу «Молодёжка» актёром Иваном Жвакиным без ревности.

— Не ревнуешь жену к партнёру?
— Нет (смеётся).

— Точно?
— Да, — приводит слова Игнатова Sport24.

Премьера нового сезона шоу «Ледниковый период» состоялась 24 января. Пара Трусовой и Жвакина получила от жюри оценки 5,88 за технику и 5,94 за артистизм. По сумме баллов они превосходят лишь дуэт Алёны Косторной и Никиты Ушнева. Новые выпуски «Ледникового периода» выходят на Первом канале каждую субботу.

