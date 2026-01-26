«Встать с кровати не могла». Алина Загитова — о травме спины

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова рассказала о восстановлении двойного акселя, раскрыв подробности травм, беспокоивших её долгое время. Спортсменка поведала, что из-за недомоганий не могла даже подняться с кровати.

— Алина, на тренировке вы показали двойной аксель, увидим ли мы его на каких-то шоу?

— Возвращаемся! (смеётся). Но, на самом деле, я просто решила спустя долгое время попробовать, потому что были травмы, травмы спины. Конечно, они меня безумно беспокоили в плане того, что я встать с кровати не могла. Но сейчас мы с врачами меня восстановили, можно так сказать, пытаюсь что-то прыгнуть. Ноги помнят, — приводит слова Загитовой Sport24.