Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Встать с кровати не могла». Алина Загитова — о травме спины

«Встать с кровати не могла». Алина Загитова — о травме спины
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова рассказала о восстановлении двойного акселя, раскрыв подробности травм, беспокоивших её долгое время. Спортсменка поведала, что из-за недомоганий не могла даже подняться с кровати.

— Алина, на тренировке вы показали двойной аксель, увидим ли мы его на каких-то шоу?
— Возвращаемся! (смеётся). Но, на самом деле, я просто решила спустя долгое время попробовать, потому что были травмы, травмы спины. Конечно, они меня безумно беспокоили в плане того, что я встать с кровати не могла. Но сейчас мы с врачами меня восстановили, можно так сказать, пытаюсь что-то прыгнуть. Ноги помнят, — приводит слова Загитовой Sport24.

Материалы по теме
«Думаю, что всё совсем скоро случится». Алина Загитова — о материнстве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android