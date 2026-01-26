«Вдруг я потом стану какой-нибудь некрутой фигуристкой». Плескачёва — о внимании к себе

Победительница мемориала памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге фигуристка Лидия Плескачёва высказалась о своей победе на соревновании и внимании к себе.

— Какие впечатления от этого старта? Как себя чувствуешь?

— Я очень довольна, но, конечно же, не всем. Очень хороший старт, мне всё понравилось. Организация очень хорошая, всё очень круто, даже вода была!

— Это редкость на соревнованиях?

— На таких соревнованиях — да.

— После награждения было очень много желающих с тобой сфотографироваться, взять автограф, расписаться на коньках. Каково тебе это делать?

— Это очень волнительно, вдруг я потом стану какой-нибудь некрутой фигуристкой (смеётся).

— Ты в детстве давала кому-то свои коньки, чтоб на них расписались?

— У меня сестре на коньках расписывалась Аделина Сотникова. А я сама никогда не давала никому расписывать свои коньки. Это же те, на которых ты сейчас катаешься. И их же ты отдаёшь на роспись? — сказала Плескачёва интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.