Фигурное катание

Фигуристка Плескачёва призналась, что считает себя дружелюбным человеком

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Омске фигуристка Лидия Плескачёва рассказала, что считает себя дружелюбным человеком.

— Тебя на турнире памяти Грушмана особенно поддерживала Агата Петрова, вы так тесно общаетесь. С кем ещё из фигуристов поддерживаешь такие тёплые взаимоотношения?
— Хорошо общаюсь с Агатой, с Лерой Литвинчёвой, да вообще со всеми. Я очень дружелюбный человек и не люблю ни с кем портить отношения, мне это не нравится.

— Как ощущается эта поддержка? Обращаешь на неё внимание или ты больше в себе?
— Это, конечно, подбадривает. Но перед стартом больше в себе нахожусь, никого не слушаю и ничего не делаю.

— Ты занимаешься в группе с Ксенией Синицыной, вы общаетесь? Может, что-то перенимаешь, спрашиваешь советы?
— Она очень хорошо катается, это факт. Стараюсь перенять это, очень хочется кататься так же. Она иногда даёт какие-то советы по поводу пластики и чего-то подобного. Ксюша — очень хороший человек, — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.

