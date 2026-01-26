Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лидия Плескачёва раскрыла, кто работает над её костюмами

Лидия Плескачёва раскрыла, кто работает над её костюмами
Комментарии

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Омске фигуристка Лидия Плескачёва поделилась, кто работает над созданием костюмов к её программами.

— Кто работает над твоими костюмами?
— Ой, над моими костюмами работает весь тренерский состав вместе с мамой! Она в прошлом художник, хорошо рисует, постоянно делает какие-то эскизы.

— Ещё мне рассказали, что ты в детстве занималась прыжками на батуте…
— Я занималась акробатикой.

— Как ты пришла после акробатики в фигурное катание?
— Меня изначально отдавали и туда, и туда, но со временем пришлось выбрать что-то одно. Я так подумала и решила, что фигурное катание мне больше нравится.

— Хотела бы что-то акробатическое исполнить на льду? Может, сальто?
— Я бы, конечно, хотела научиться исполнять сальто на льду. А на полу я и вперёд, и назад — всё могу.

— Как думаешь, тяжело перенести все эти умения на лёд?
— Думаю, это вообще не тяжело.

— Тогда будешь пробовать в межсезонье делать сальто на льду?
— Хотелось бы (смеётся), — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.

Материалы по теме
«Болела за Гуменника, когда лежала со сломанной ногой». Интервью с Лидией Плескачёвой
Эксклюзив
«Болела за Гуменника, когда лежала со сломанной ногой». Интервью с Лидией Плескачёвой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android