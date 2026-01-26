Лидия Плескачёва раскрыла, кто работает над её костюмами

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Омске фигуристка Лидия Плескачёва поделилась, кто работает над созданием костюмов к её программами.

— Кто работает над твоими костюмами?

— Ой, над моими костюмами работает весь тренерский состав вместе с мамой! Она в прошлом художник, хорошо рисует, постоянно делает какие-то эскизы.

— Ещё мне рассказали, что ты в детстве занималась прыжками на батуте…

— Я занималась акробатикой.

— Как ты пришла после акробатики в фигурное катание?

— Меня изначально отдавали и туда, и туда, но со временем пришлось выбрать что-то одно. Я так подумала и решила, что фигурное катание мне больше нравится.

— Хотела бы что-то акробатическое исполнить на льду? Может, сальто?

— Я бы, конечно, хотела научиться исполнять сальто на льду. А на полу я и вперёд, и назад — всё могу.

— Как думаешь, тяжело перенести все эти умения на лёд?

— Думаю, это вообще не тяжело.

— Тогда будешь пробовать в межсезонье делать сальто на льду?

— Хотелось бы (смеётся), — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.