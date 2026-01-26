Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Плескачёва высказалась о возвращении Трусовой и Валиевой

Фигуристка Плескачёва высказалась о возвращении Трусовой и Валиевой
Комментарии

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 по фигурному катанию среди юниоров в Омске Лидия Плескачёва прокомментировала возвращение в большой спорт известных фигуристок Александры Трусовой, Алёны Косторной и Камилы Валиевой.

— Сейчас в пары возвращается Алёна Косторная, в одиночное — Александра Трусова и Камила Валиева. Как думаешь, каково тебе будет соревноваться с такими фигуристками?
— Со всеми очень хочется посоревноваться, на льду с ними побывать, именно как со спортсменами. Думаю, это будет интересный опыт. Интересно посмотреть, что могут они, а что – мы.

— Как думаешь, чем они будут удивлять?
— Думаю, девчонки собираются восстанавливать свои ультра-си, но мы же тоже можем! — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.

Материалы по теме
«Болела за Гуменника, когда лежала со сломанной ногой». Интервью с Лидией Плескачёвой
Эксклюзив
«Болела за Гуменника, когда лежала со сломанной ногой». Интервью с Лидией Плескачёвой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android