Фигуристка Плескачёва высказалась о возвращении Трусовой и Валиевой

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 по фигурному катанию среди юниоров в Омске Лидия Плескачёва прокомментировала возвращение в большой спорт известных фигуристок Александры Трусовой, Алёны Косторной и Камилы Валиевой.

— Сейчас в пары возвращается Алёна Косторная, в одиночное — Александра Трусова и Камила Валиева. Как думаешь, каково тебе будет соревноваться с такими фигуристками?

— Со всеми очень хочется посоревноваться, на льду с ними побывать, именно как со спортсменами. Думаю, это будет интересный опыт. Интересно посмотреть, что могут они, а что – мы.

— Как думаешь, чем они будут удивлять?

— Думаю, девчонки собираются восстанавливать свои ультра-си, но мы же тоже можем! — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.