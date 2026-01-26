Скидки
«Стала ценить время». Трусова откровенно высказалась о материнстве

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова, заявившая о возвращении в профессиональный спорт, рассказала, как на неё повлияло материнство.

«Могу сказать, что, наверное, мой подход изменился уже давно — ещё до того, как я родила. Это, наверное, приходит с возрастом. На самом деле, не понимаю, почему наш спорт считается молодым. Точнее, понимаю — потому что больше сил, всё даётся проще, когда ты маленький. Но именно понять, для чего тебе это нужно, можно только во взрослом возрасте.

Что касается материнства, наверное, я стала ценить время. Ценить то время, которое у меня было тогда, до того, как я родила. И стараться грамотно его распределять», — написала Трусова на своей странице в социальных сетях.

