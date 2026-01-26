Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Омске 15-летняя фигуристка Лидия Плескачёва заявила, что хочет выступать на взрослом уровне даже при условии допуска российских юниоров до международных стартов.

— Вероятно, юниоров скоро допустят до международных соревнований, ты как к такому относишься?

— Мне очень хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год уже выхожу во взрослые. Хотя по меркам ISU ещё могу кататься по юниорам.

— Если в следующем году допустят только юниоров, осталась бы ещё на один сезон в этой категории?

— Не хотелось бы. Уже хочется во взрослые, — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.