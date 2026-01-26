Лидия Плескачёва назвала американца Илью Малинина крутым

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Омске фигуристка Лидия Плескачёва рассказала, за кем из коллег следит на международной арене, назвав крутым двукратного чемпиона мира американца Илью Малинина.

— За кем следишь на международной арене? Кто нравится?

— Конечно же, это Илья Малинин, он вообще крутой! У меня ещё девчонки подружки на международной арене выступают — Стефания Гладких и Соня Шифрина. Мы с ними очень хорошо дружим, я за них всегда болею. Они очень крутые! Я болею за всех, хочу, чтобы у всех получилось сделать то, что они хотят, — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.