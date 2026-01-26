Скидки
«Мы — Россия, мы — крутые!» Фигуристка Плескачёва — о перспективах Петросян и Гуменника

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 по фигурному катанию среди юниоров в Омске Лидия Плескачёва высказалась о перспективах российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

— На мемориале Грушмана выступал Пётр Гуменник, ты следила?
— Я постоянно за всеми слежу! Смотрела его выступление в пять утра в Пекине, когда лежала со сломанной ногой. И Аделию Петросян смотрела. Я вообще за всех болею, очень жду их появления на льду. Но, к сожалению, на Грушмане мне посмотреть на Петю не удалось, потому что во время выступления мальчиков я тренировалась сама. А когда вышла с тренировки, уже всё закончилось. Я потом пересмотрела прокат: Петя молодец! Главное, чтобы теперь всё так же получилось на Олимпиаде.

— Есть ли у Аделии и Пети какие-то медальные перспективы в Милане?
— Конечно, всё есть, мы прорвёмся. Мы — Россия, мы — крутые! — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.

