Плющенко рассказал, как отнёсся к решению Трусовой вернуться к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что с пониманием отнёсся к решению его бывшей подопечной Александры Трусовой возобновить после родов спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе, у которой Трусова также тренировалась ранее.

«К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в её возвращение в спорт после родов внёс», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».

Ранее Трусова, заявившая о возвращении на соревнования, рассказала, что именно Плющенко стал одним из тех, кто мотивировал её вернуться в большой спорт.