Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко рассказал, как отнёсся к решению Трусовой вернуться к Тутберидзе

Плющенко рассказал, как отнёсся к решению Трусовой вернуться к Тутберидзе
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что с пониманием отнёсся к решению его бывшей подопечной Александры Трусовой возобновить после родов спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе, у которой Трусова также тренировалась ранее.

«К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в её возвращение в спорт после родов внёс», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».

Ранее Трусова, заявившая о возвращении на соревнования, рассказала, что именно Плющенко стал одним из тех, кто мотивировал её вернуться в большой спорт.

Материалы по теме
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Материалы по теме
Трусова рассказала, кто из тренеров повлиял на её возвращение в спорт
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android