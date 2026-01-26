Скидки
Фигурное катание

«Стоило бы распространить эти выплаты и на призёров». Жулин — об олимпийской пенсии

«Стоило бы распространить эти выплаты и на призёров». Жулин — об олимпийской пенсии


Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не получает олимпийскую пенсию.

«У нас в стране регулярные выплаты получают только олимпийские чемпионы. Я становился только серебряным и бронзовым призёром Олимпиад, так что мне никаких выплат не положено. Знаю, что стипендия для чемпионов равняется примерно $ 1000 или около 80 000 рублей.

На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призёров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать. Если отталкиваться от выплат чемпионам, серебряные призёры могли бы получать по 40 000 рублей, а бронзовые — по 20 000. Считаю, это было бы хорошим подспорьем для любого спортсмена, успешно выступившего на Олимпиаде», — приводит слова Жулина Sport24.

Новости. Фигурное катание
