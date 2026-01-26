Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не такой уж рискованный элемент». 43-летний Евгений Плющенко хочет освоить сальто

«Не такой уж рискованный элемент». 43-летний Евгений Плющенко хочет освоить сальто
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил о намерении выучить такой элемент, как сальто.

Ранее его ученица Любовь Рубцова первой из российских фигуристок исполнила сальто на соревнованиях после того, как этот элемент был разрешён Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Рубцова — единственная девочка, которая сегодня в России исполняет этот элемент. Когда его впервые в мире исполнила француженка Сурия Бонали, это воспринималось как экзотика. Сегодня у девочек пока ещё такое же отношение. При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу. У нас работают хорошие тренеры по акробатике, которые показали на собственном примере шикарный уровень. Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто. Думаю, даже своего Санька (старшего сына. – Прим. «Чемпионата») готовить к исполнению этого элемента», — приводит слова 43-летнего Плющенко «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Плющенко меня не отговаривал». Фигуристка Рубцова — о сальто в короткой программе
Материалы по теме
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android