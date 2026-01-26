«Не такой уж рискованный элемент». 43-летний Евгений Плющенко хочет освоить сальто

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил о намерении выучить такой элемент, как сальто.

Ранее его ученица Любовь Рубцова первой из российских фигуристок исполнила сальто на соревнованиях после того, как этот элемент был разрешён Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Рубцова — единственная девочка, которая сегодня в России исполняет этот элемент. Когда его впервые в мире исполнила француженка Сурия Бонали, это воспринималось как экзотика. Сегодня у девочек пока ещё такое же отношение. При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу. У нас работают хорошие тренеры по акробатике, которые показали на собственном примере шикарный уровень. Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто. Думаю, даже своего Санька (старшего сына. – Прим. «Чемпионата») готовить к исполнению этого элемента», — приводит слова 43-летнего Плющенко «РИА Новости Спорт».