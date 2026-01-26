Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Сложно было даже просто подпрыгнуть». Трусова — о возвращении на лёд после родов

«Сложно было даже просто подпрыгнуть». Трусова — о возвращении на лёд после родов
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) ответила, что для неё было самым сложным в возвращении на лёд после рождения сына Михаила.

«Сложно было понять, сколько оборотов я делаю. Вначале, конечно, сложно было даже просто подпрыгнуть, после перерыва прыжки давались достаточно тяжело, но этот этап я прошла быстро. А вот понимание, сколько оборотов я делаю, возвращалось очень долго. Ну и, разумеется, сложно находить достаточное количество времени, чтобы тренироваться», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Ранее фигуристка сообщила, что собирается возвращаться в соревновательный спорт под руководством своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

