Фигурное катание

«Это будет стоить очень дорого». Траньков — о желании посетить чемпионат мира по футболу

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о желании посетить летний чемпионат мира по футболу.

«Планирую ли я поехать на чемпионат мира в США? Оказаться случайно там сложно, но, если представится возможность, обязательно схожу на один из матчей. Всё-таки поездка в Северную Америку только ради футбола сейчас будет стоить очень дорого. Я был на последнем Евро в Германии, но туда добраться проще и куда дешевле.

Я привык совмещать поход на футбол с чем-то другим. Вот на прошлой неделе не оказался на чемпионате Европы по фигурному катанию, поэтому не смог сходить на дерби Манчестера. Завидую своему товарищу, который туда попал, белой завистью.

Чемпионаты мира для меня всегда интересны, потому что футбол я очень люблю. Летом 2024 года я ведь был не только на Евро, но и в США на Кубке Америки. В Майами предоставилась возможность, и я сходил на один из матчей сборной Аргентины с Перу. Посмотрим, получится ли попасть на мундиаль следующим летом», — приводит слова Транькова Sport24.

Комментарии
