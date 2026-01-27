«Не ожидал, что стану призёром турнира». Чешский фигурист Рештенко — о медали ЧЕ-2026

Чешский фигурист Георгий Рештенко, выигравший бронзовую медаль на чемпионате Европы — 2026, заявил, что завоевание награды для него стало неожиданностью.

– Насколько удивлены личными итогами чемпионата Европы? Верили перед стартом турнира, что всё так здорово получится?

– В плане качества самого проката, наверное, нет. В принципе, готов был хорошо. А вот в плане результата, конечно, удивился. У тренерского штаба, у специалистов сборной, людей из федерации была буря эмоций – шок, радость. Разумеется, не ожидал, что стану призёром турнира.

– Когда ехали на этот турнир, какие были мысли, ожидания? В лучших обстоятельствах попасть в топ-5, в топ-10?

– Нет, вообще не думал о местах. Я сказал себе: у меня есть элементы — сделай своё, а дальше уже как будет, потому что это от меня не зависит. Я ехал с настроем, что на короткую, что на произвольную — просто сделать свой максимум. И не думал, кем я стану по итогам соревнований.

– Сейчас к вам уже пришло осознание масштаба успеха?

– Вот сейчас уже пришло. Поначалу в день, когда это всё случилось, особо не понимал, где я и что со мной. Это было немножко как во сне: помню я откатал, сидел сначала на льду, ещё даже не вышел в микст-зону. Потом вышел, дал интервью, а потом давал ещё раз интервью уже по второму кругу, потому что стал призёром. Такой приятный шок, награждение, много разных событий… И где-то только через дня два я понял, что вообще со мной произошло.

Осознание начало приходить, когда меня встретили в аэропорту Праги. И дома уже много приятных хлопот: интервью для местного ТВ, газет, много внимания. Забитая получилась неделя. Для нашей сборной это большой успех, потому что у нас уже 13 лет не было медалей чемпионатов Европы, ещё со времён Михала Бржезины, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Рештенко родился в Санкт-Петербурге, большую часть жизни провёл в России. В 2017 году в возрасте 15 лет он с семьёй перебрался в Чехию и сменил спортивное гражданство.