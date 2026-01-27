Экс-россиянин Рештенко — об ошибках соперников на ЧЕ-2026: был в шоке от происходящего

Чешский фигурист Георгий Рештенко, выигравший бронзовую медаль на чемпионате Европы — 2026, рассказал, что был удивлен ошибкам конкурентов во время мужского турнира.

– Вы долгое время ждали окончания соревнований после своего проката. Что было в этот момент в голове?

– Помню, я откатал, следующим после меня ехал Тамир Куперман из Израиля, тоже очень хорошо выступил. Поздравляю его, он вошёл в топ-10 на своём первом чемпионате Европы, это здорово! И после меня была ещё целая разминка. В какой-то момент откатался Лукас Бричги, и я расстроился, что у него не получился прокат. В прошлом году это было феноменально, шикарно, он выиграл чемпионат Европы.

С большим удивлением смотрел, как откатал Даниэль Грассль. Помню, как он катал в финале Гран-при, где были техника за 110 баллов и просто шикарный прокат. А тут я такой смотрю — что вообще происходит… Потом меня обошёл Маттео Риццо, но уже понимал в тот момент, что я минимум в топ-5, и это уже очень хорошо! А дальше в тройку попал – просто сказка.

– Итоговый результат – это всё-таки ещё и следствие ошибок соперников. С какими эмоциями наблюдали за осечками фаворитов?

– Честно, я просто наблюдал за этим всем с удивлением. Не ожидал, что такое может случиться, потому что вообще не было предпосылок. Что касается себя, я уже был доволен своим прокатом, результатом. Ни в коем случае никому не желал ошибок. Я просто смотрел и в чём-то даже переживал, был в шоке от происходящего, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.