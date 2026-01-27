Фигурист Рештенко оценил первую медаль чемпионата Европы для Чехии за долгие годы

Чешский фигурист Георгий Рештенко высказался о первой для своей страны медали ЧЕ за долгие годы. Спортсмен завоевал бронзу турнира в Шеффилде.

– Для Чехии это действительно первая медаль ЧЕ за долгие годы. Какой была реакция федерации?

– У всех у нас там были слёзы. Следующий чемпионат мира будет в Праге, и федерация сейчас очень старается создать хорошие условия для спортсменов. Все очень хотят, чтобы этот турнир прошёл успешно, чтобы все билеты были проданы. И я думаю, что лучшей рекламы чемпионата мира быть не могло, чем такой результат. Для всех это было очень эмоционально и круто.

– 23-е место год назад и третье – в 2026-м. Если вкратце, в чём основные причины прорыва?

– В прошлом году я просто был плохо сконцентрирован на процессе, плохо работал. Сейчас летом немного выдохнул и с чистого листа начал работать. Обсудил с тренерами, что в сентябре у меня будет Китай. Мы хорошо подготовились, казалось бы… Жаль, там не получилось, но отчасти всё это копилось. В прошлом году я поздно поставил программы, плохо провёл летнюю подготовку. И думал, что ещё время есть, а его, как оказалось, уже не было. От старта к старту шёл с мыслью, что в следующий раз точно всё получится. Но выходило наоборот — ситуация только ухудшалась.

И я не мог никак это пересилить. Уже потом в моменте, когда откатал чемпионат Европы, у меня все мысли были только о следующем сезоне — всё уже было упущено.

– Если бы кто-то сказал вам год назад сразу после ЧЕ, что в 2026-м вы станете призёром Евро, вы бы поверили?

– Я бы сказал, что он просто какой-то сумасшедший, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.