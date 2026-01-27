Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Рештенко оценил первую медаль чемпионата Европы для Чехии за долгие годы

Фигурист Рештенко оценил первую медаль чемпионата Европы для Чехии за долгие годы
Георгий Рештенко
Комментарии

Чешский фигурист Георгий Рештенко высказался о первой для своей страны медали ЧЕ за долгие годы. Спортсмен завоевал бронзу турнира в Шеффилде.

– Для Чехии это действительно первая медаль ЧЕ за долгие годы. Какой была реакция федерации?
– У всех у нас там были слёзы. Следующий чемпионат мира будет в Праге, и федерация сейчас очень старается создать хорошие условия для спортсменов. Все очень хотят, чтобы этот турнир прошёл успешно, чтобы все билеты были проданы. И я думаю, что лучшей рекламы чемпионата мира быть не могло, чем такой результат. Для всех это было очень эмоционально и круто.

– 23-е место год назад и третье – в 2026-м. Если вкратце, в чём основные причины прорыва?
– В прошлом году я просто был плохо сконцентрирован на процессе, плохо работал. Сейчас летом немного выдохнул и с чистого листа начал работать. Обсудил с тренерами, что в сентябре у меня будет Китай. Мы хорошо подготовились, казалось бы… Жаль, там не получилось, но отчасти всё это копилось. В прошлом году я поздно поставил программы, плохо провёл летнюю подготовку. И думал, что ещё время есть, а его, как оказалось, уже не было. От старта к старту шёл с мыслью, что в следующий раз точно всё получится. Но выходило наоборот — ситуация только ухудшалась.

И я не мог никак это пересилить. Уже потом в моменте, когда откатал чемпионат Европы, у меня все мысли были только о следующем сезоне — всё уже было упущено.

– Если бы кто-то сказал вам год назад сразу после ЧЕ, что в 2026-м вы станете призёром Евро, вы бы поверили?
– Я бы сказал, что он просто какой-то сумасшедший, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Эксклюзив
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android