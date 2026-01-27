Экс-россиянин Рештенко высказался о пропуске Олимпийских игр в Милане

Бывший российский фигурист Георгий Рештенко рассказал, как относится к тому, что пропускает зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия). Он не сожалеет о том, что будет смотреть этот турнир в статусе зрителя.

– Вы пропускаете Олимпийские игры, хотя оказались выше многих участников ОИ-2026, возможно, были выше даже одного из будущих призёров ОИ. Что об этом думаете?

– Как мне сказал Михал ещё в Пекине – для сентября он был доволен тем, как я провёл большой старт. У меня были ошибки, но на каждом элементе я боролся, пытался всё равно эту путёвку выбить. Не получилось, однако он меня успокоил тем, что всё равно в Милан мы бы поехали просто как туристы. И что у меня молодое тело, я могу продолжать кататься, и впереди ещё один олимпийский сезон. И к следующей Олимпиаде можно подготовиться/подойти в более выгодном положении.

А что касается остальных спортсменов, которые едут на ОИ, всё-таки каждый старт – это отдельная история, к тому же чемпионат Европы часто непредсказуемый. Кто откатает чисто две программы – тот в центре внимания, у него есть успех. Как, например, взлетел на первое место год назад Лукас Бричги. Просто единственный выдал чистый прокат в произвольной и заслуженно победил.

Я, конечно, очень бы хотел, чтобы этих сил хватило на два цикла, но это зависит просто от здоровья. Я начал прыгать сложные прыжки поздно и выступать на более-менее высоком уровне тоже поздно стал. Если хочу для себя хорошую карьеру, то мне надо продолжать кататься ещё не один год.

– Олимпиаду в Милане планируете смотреть? С какими эмоциями?

– Конечно, буду, только я не поеду в Италию, мне надо тренироваться, у нас впереди домашний чемпионат мира. Но смотреть обязательно буду. У меня там выступает очень много друзей, так что просто не могу не посмотреть.

– Без какого-то сожаления, что вы всего лишь телезритель?

– Без сожаления, потому что как я и сказал – это прошло, стадия принятия, что меня там не будет, давно пришла. Меня спросили в Чехии, сожалею ли я меньше о пропуске Олимпиады после того, как выиграл медаль чемпионата Европы? Конечно же, нет. Это вообще не связанные друг с другом события, чемпионат Европы – это одно, Олимпиада – это другое… Конечно, хотелось бы поехать, получить олимпийскую форму и увидеть, как это всё вообще происходит. Я никогда на Олимпиаде не был, не знаю, что это такое. Но не думаю, что у меня будет какая-то зависть, обида, из-за которой я не смогу смотреть Игры. Конечно, буду смотреть – и с удовольствием, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.