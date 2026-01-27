Чешский фигурист Рештенко ответил на критику чемпионата Европы

Фигурист из Чехии Георгий Рештенко прокомментировал критические высказывания из-за уровня чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде. Он отметил, что на континентальном турнире спортсмены всегда ошибаются.

– В России активно критиковали чемпионат Европы, отмечая низкий уровень соревнований и ошибки у лидеров. Что вы ответите этим критикам?

– Я сам не читал, но мне сестра всё обычно передаёт. Знаете, каждый старт – это особая история, независимо от того, какие спортсмены, топы не топы, что они прыгают. Везде какая-то своя атмосфера, своя история случается. На этом старте собраться было тяжело. Многие делали ошибки, но не думаю, что они в олимпийский сезон, за пару недель до Игр совсем не готовы. Это просто скорее была какая-то ментальная составляющая. Каждый старт индивидуален – и по именам, и по возможностям тех ребят, которые доехали до Шеффилда – я не могу сказать, что они слабые.

– Дмитрий Козловский прямо заявил, что ему скучно было смотреть такие соревнования, как будто они интересны только родственникам самих фигуристов. Ошибки конкурентов могут как-то повлиять на восприятие медали чемпионата или чужие ошибки на вас не отражаются?

– Вообще, да, это медаль чемпионата Европы – и это само по себе здорово. Я этот турнир смотрю уже очень давно, наверное, с 2008 года. Четыре года последних и сам участвую. И сколько помню, в мужском одиночном катании часто происходит такое, что случается вал ошибок — и мы видим какую-то сенсацию. На чемпионатах мира подобное случается намного реже, а топы обычно делают то, что должны. Но на чемпионате Европы нервы и такой итог. На чемпионате мира, как мне кажется, гораздо меньше людей всерьёз претендует на тройку лучших, чем на чемпионате Европы, и от этого идут все нервы, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.