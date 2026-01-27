Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чешский фигурист Рештенко ответил на критику чемпионата Европы

Чешский фигурист Рештенко ответил на критику чемпионата Европы
Георгий Рештенко
Комментарии

Фигурист из Чехии Георгий Рештенко прокомментировал критические высказывания из-за уровня чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде. Он отметил, что на континентальном турнире спортсмены всегда ошибаются.

– В России активно критиковали чемпионат Европы, отмечая низкий уровень соревнований и ошибки у лидеров. Что вы ответите этим критикам?
– Я сам не читал, но мне сестра всё обычно передаёт. Знаете, каждый старт – это особая история, независимо от того, какие спортсмены, топы не топы, что они прыгают. Везде какая-то своя атмосфера, своя история случается. На этом старте собраться было тяжело. Многие делали ошибки, но не думаю, что они в олимпийский сезон, за пару недель до Игр совсем не готовы. Это просто скорее была какая-то ментальная составляющая. Каждый старт индивидуален – и по именам, и по возможностям тех ребят, которые доехали до Шеффилда – я не могу сказать, что они слабые.

– Дмитрий Козловский прямо заявил, что ему скучно было смотреть такие соревнования, как будто они интересны только родственникам самих фигуристов. Ошибки конкурентов могут как-то повлиять на восприятие медали чемпионата или чужие ошибки на вас не отражаются?
– Вообще, да, это медаль чемпионата Европы – и это само по себе здорово. Я этот турнир смотрю уже очень давно, наверное, с 2008 года. Четыре года последних и сам участвую. И сколько помню, в мужском одиночном катании часто происходит такое, что случается вал ошибок — и мы видим какую-то сенсацию. На чемпионатах мира подобное случается намного реже, а топы обычно делают то, что должны. Но на чемпионате Европы нервы и такой итог. На чемпионате мира, как мне кажется, гораздо меньше людей всерьёз претендует на тройку лучших, чем на чемпионате Европы, и от этого идут все нервы, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Эксклюзив
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android