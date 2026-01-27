Трёхкратный чемпион Чехии назвал высоким уровень чемпионата России по фигурному катанию

Трёхкратный чемпион Чехии в мужском одиночном катании Георгий Рештенко высказался об уровне чемпионата России. Он затруднился ответить на вопрос о своём месте среди россиян.

– Чисто теоретически, на какое место вы смогли бы претендовать на чемпионате России с прокатами чемпионата Европы?

– Сложный вопрос. Смотрел чемпионат России, но не знаю, как бы там складывались оценки. Как по мне, если человек катает чисто короткую с двумя четверными, произвольную с тремя – на что-то он претендовать всё-таки может. Но это зависит от того, как откатают другие. Много факторов. Просто брать и напрямую баллы сравнивать, сопоставлять… Не знаю, насколько это правильно, но хотите – сравнивайте, всё индивидуально. Мы в любом случае все знаем уровень чемпионата России, нет большого смысла даже это обсуждать. Он очень высокий, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.