Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трёхкратный чемпион Чехии назвал высоким уровень чемпионата России по фигурному катанию

Трёхкратный чемпион Чехии назвал высоким уровень чемпионата России по фигурному катанию
Георгий Рештенко
Комментарии

Трёхкратный чемпион Чехии в мужском одиночном катании Георгий Рештенко высказался об уровне чемпионата России. Он затруднился ответить на вопрос о своём месте среди россиян.

– Чисто теоретически, на какое место вы смогли бы претендовать на чемпионате России с прокатами чемпионата Европы?
– Сложный вопрос. Смотрел чемпионат России, но не знаю, как бы там складывались оценки. Как по мне, если человек катает чисто короткую с двумя четверными, произвольную с тремя – на что-то он претендовать всё-таки может. Но это зависит от того, как откатают другие. Много факторов. Просто брать и напрямую баллы сравнивать, сопоставлять… Не знаю, насколько это правильно, но хотите – сравнивайте, всё индивидуально. Мы в любом случае все знаем уровень чемпионата России, нет большого смысла даже это обсуждать. Он очень высокий, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Эксклюзив
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android